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В Молдавии рассказали о сокращении числа детей с начала правления Санду - РИА Новости, 19.07.2026
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14:58 19.07.2026 (обновлено: 15:11 19.07.2026)
В Молдавии рассказали о сокращении числа детей с начала правления Санду

Доля детей до 18 лет в Молдавии за шесть лет сократилась почти до 21%

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля детей до 18 лет в Молдавии за шесть лет сократилась почти до 21%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
  • Демографический спад наиболее остро ощущается в сельской местности: на 100 мест в дошкольных учреждениях в селах приходится 57 детей, в городах — 89.
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Доля детей до 18 лет в Молдавии за шесть лет нахождения у власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, сократилась почти до 21%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на начало года число детей в стране составило около 494 тысяч. Их общая доля в структуре населения страны за шесть лет упала до 20,7%. Детей в учреждениях дошкольного образования сократилось на 26,8 тысячи, а заполняемость учреждений упала до 70 на 100 мест", - отмечается в статистическом сборнике ведомства.
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Наиболее остро демографический спад ощущается в сельской местности. Согласно данным отчета, в селах на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится лишь 57 детей, тогда как в городах этот показатель составляет 89.
Ранее экс-премьер Молдавии Либерально-демократической партии Владимир Филат в комментарии РИА Новости отмечал, что отсутствие эффективной демографической программы у ПДС усугубляет создавшуюся ситуацию в стране. По словам экс-премьера, власти не предпринимают реальных шагов ни для поддержки молодых семей, ни для стимулирования рождаемости или возвращения диаспоры, ограничиваясь лишь пустыми обещаниями и политическими лозунгами.
Согласно официальным данным, за последние десятилетия численность населения Молдавии сократилась почти вдвое. Если по итогам переписи СССР 1989 года в республике проживало 4,33 миллиона человек, то предварительные данные переписи 2024 года фиксируют 2,54 миллиона жителей на территории, контролируемой Кишиневом (то есть без учета Приднестровья) Таким образом, страна потеряла около 40% населения, что ставит ее в число государств Европы с наиболее стремительным уровнем депопуляции.
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