Краткий пересказ от РИА ИИ Доля детей до 18 лет в Молдавии за шесть лет сократилась почти до 21%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Демографический спад наиболее остро ощущается в сельской местности: на 100 мест в дошкольных учреждениях в селах приходится 57 детей, в городах — 89.

КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Доля детей до 18 лет в Молдавии за шесть лет нахождения у власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, сократилась почти до 21%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, которые изучило РИА Новости.

"По состоянию на начало года число детей в стране составило около 494 тысяч. Их общая доля в структуре населения страны за шесть лет упала до 20,7%. Детей в учреждениях дошкольного образования сократилось на 26,8 тысячи, а заполняемость учреждений упала до 70 на 100 мест", - отмечается в статистическом сборнике ведомства.

Наиболее остро демографический спад ощущается в сельской местности. Согласно данным отчета, в селах на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится лишь 57 детей, тогда как в городах этот показатель составляет 89.

Ранее экс-премьер Молдавии Либерально-демократической партии Владимир Филат в комментарии РИА Новости отмечал, что отсутствие эффективной демографической программы у ПДС усугубляет создавшуюся ситуацию в стране. По словам экс-премьера, власти не предпринимают реальных шагов ни для поддержки молодых семей, ни для стимулирования рождаемости или возвращения диаспоры, ограничиваясь лишь пустыми обещаниями и политическими лозунгами.