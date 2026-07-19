Минпромторг рассказал о доле российской продукции легкой промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продукция российской легкой промышленности уже занимает 45% внутреннего рынка.
- Планируется увеличить долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России до 65% к 2036 году.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доля продукции российской легкой промышленности на рынке страны занимает уже 45%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
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"Сейчас наша продукция легпрома уже охватывает 45% внутреннего рынка. По ряду показателей и отдельным группам товаров мы перевыполнили планы 2030 года, например, на 67% в швейной продукции, на 74,4% в спецодежде и на 35% по трикотажу", - сказал он.
Куликов добавил, что долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году. Эти параметры заложены в обновленную стратегию отрасли.