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Минпромторг рассказал о доле российской продукции легкой промышленности - РИА Новости, 19.07.2026
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12:08 19.07.2026 (обновлено: 12:12 19.07.2026)
Минпромторг рассказал о доле российской продукции легкой промышленности

Куликов: доля российской продукции легкой промышленности на рынке достигла 45%

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРабота швейной фабрики
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа швейной фабрики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продукция российской легкой промышленности уже занимает 45% внутреннего рынка.
  • Планируется увеличить долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России до 65% к 2036 году.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доля продукции российской легкой промышленности на рынке страны занимает уже 45%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
«
"Сейчас наша продукция легпрома уже охватывает 45% внутреннего рынка. По ряду показателей и отдельным группам товаров мы перевыполнили планы 2030 года, например, на 67% в швейной продукции, на 74,4% в спецодежде и на 35% по трикотажу", - сказал он.
Куликов добавил, что долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году. Эти параметры заложены в обновленную стратегию отрасли.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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