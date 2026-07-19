Минпромторг рассказал о доле российской продукции легкой промышленности

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"Сейчас наша продукция легпрома уже охватывает 45% внутреннего рынка. По ряду показателей и отдельным группам товаров мы перевыполнили планы 2030 года, например, на 67% в швейной продукции, на 74,4% в спецодежде и на 35% по трикотажу", - сказал он.