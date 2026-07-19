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Россияне стали чаще выбирать отечественные бренды одежды - РИА Новости, 19.07.2026
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11:38 19.07.2026
Россияне стали чаще выбирать отечественные бренды одежды

Минпромторг: в России повысился спрос на продукцию отечественных брендов одежды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОдежда
Одежда - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России отмечает рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды в стране.
  • Рост связан в том числе с уходом международных игроков, на смену которым пришли "достойные российские бренды".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минпромторг России отмечает рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды в стране, рассказал в интервью РИА Новости замглавы министерства Иван Куликов.
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"Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество", - сказал Куликов.
Он добавил, что рост потребительского спроса связан в том числе с уходом международных игроков. Но на их смену пришли "достойные российские бренды". Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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