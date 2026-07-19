Россияне стали чаще выбирать отечественные бренды одежды

"Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество", - сказал Куликов.

Он добавил, что рост потребительского спроса связан в том числе с уходом международных игроков. Но на их смену пришли "достойные российские бренды". Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей.