Россияне стали чаще выбирать отечественные бренды одежды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России отмечает рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды в стране.
- Рост связан в том числе с уходом международных игроков, на смену которым пришли "достойные российские бренды".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минпромторг России отмечает рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды в стране, рассказал в интервью РИА Новости замглавы министерства Иван Куликов.
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"Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество", - сказал Куликов.
Он добавил, что рост потребительского спроса связан в том числе с уходом международных игроков. Но на их смену пришли "достойные российские бренды". Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей.