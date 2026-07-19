МИД: авторитет МАГАТЭ поставлен на кон теми, кто обстреливает Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ждет от МАГАТЭ мер для пресечения атак по ядерным объектам Ирана.
- Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия ждет от Международного агентства по атомной энергии мер для пресечения атак по ядерным объектам Ирана, угрожающих репутации самого МАГАТЭ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне на юго-западе страны.
"Рассчитываем, что агентство (МАГАТЭ - ред.), авторитет и репутация которого фактически поставлены на кон теми, кто берет на прицел и обстреливает ядерные объекты в Иране, предпримет незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.