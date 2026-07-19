Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по АЭС в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС.
- МИД РФ ожидает, что МАГАТЭ даст произошедшему непредвзятую оценку.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС и даст ему оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности агентства, которая в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом", - говорится в комментарии на сайте ведомства.