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Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по АЭС в Иране - РИА Новости, 19.07.2026
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21:43 19.07.2026 (обновлено: 21:49 19.07.2026)
Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по АЭС в Иране

Захарова: Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар иранской АЭС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС.
  • МИД РФ ожидает, что МАГАТЭ даст произошедшему непредвзятую оценку.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС и даст ему оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности агентства, которая в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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МАГАТЭВ миреРоссияИранМария Захарова
 
 
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