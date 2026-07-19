Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по АЭС в Иране

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС и даст ему оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.