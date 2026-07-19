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МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития - РИА Новости, 19.07.2026
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21:42 19.07.2026 (обновлено: 21:55 19.07.2026)
МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития

МИД назвал разговоры об угрозе мирного атома Ирана прикрытием для кровопролития

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки раздуть угрозу от иранского мирного атома являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития.
  • Она отметила, что подобные действия могут привести к негативным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, на фоне удара по строящейся в Иране АЭС являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране, которое непременно отзовется негативными последствиями не только на всем и без того дестабилизированном Ближнем Востоке, но и во всем мире", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Вчера, 21:43
 
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