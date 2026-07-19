МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, на фоне удара по строящейся в Иране АЭС являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.