МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки раздуть угрозу от иранского мирного атома являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития.
- Она отметила, что подобные действия могут привести к негативным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, на фоне удара по строящейся в Иране АЭС являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране, которое непременно отзовется негативными последствиями не только на всем и без того дестабилизированном Ближнем Востоке, но и во всем мире", - говорится в комментарии на сайте ведомства.