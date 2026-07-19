МИД России прокомментировал удар по строящейся в Иране АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова осудила выбор ядерных объектов в Иране в качестве целей для атак вопреки международному праву.
- Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила циничный выбор ядерных объектов в Иране как целей для атак вопреки международному праву.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне на юго-западе страны.
"Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Для России очевидно, что регулярно звучащие из уст агрессоров заявления о приверженности обязательствам, а также о стремлении отстаивать согласованные на глобальном уровне подходы к ядерному нераспространению, равно как и обеспечение ядерной безопасности – это просто пустые слова, указала Захарова.
"Их конкретные дела свидетельствуют об обратном", - подчеркнула она.