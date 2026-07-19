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МИД России прокомментировал удар по строящейся в Иране АЭС - РИА Новости, 19.07.2026
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21:38 19.07.2026 (обновлено: 22:25 19.07.2026)
МИД России прокомментировал удар по строящейся в Иране АЭС

МИД РФ осудил противоправный выбор ядерных объектов целями для ударов по Ирану

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова осудила выбор ядерных объектов в Иране в качестве целей для атак вопреки международному праву.
  • Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила циничный выбор ядерных объектов в Иране как целей для атак вопреки международному праву.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне на юго-западе страны.
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"Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Для России очевидно, что регулярно звучащие из уст агрессоров заявления о приверженности обязательствам, а также о стремлении отстаивать согласованные на глобальном уровне подходы к ядерному нераспространению, равно как и обеспечение ядерной безопасности – это просто пустые слова, указала Захарова.
"Их конкретные дела свидетельствуют об обратном", - подчеркнула она.
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