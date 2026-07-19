МИД России прокомментировал удар по строящейся в Иране АЭС

Для России очевидно, что регулярно звучащие из уст агрессоров заявления о приверженности обязательствам, а также о стремлении отстаивать согласованные на глобальном уровне подходы к ядерному нераспространению, равно как и обеспечение ядерной безопасности – это просто пустые слова, указала Захарова.