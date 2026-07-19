Россию беспокоят сообщения об ударе по АЭС в Иране, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность.
- Удар по АЭС вызывает обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС - ред.) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Все это, по словам Захаровой, фактически свело на нет ранее предпринимавшиеся многосторонние усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана.