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Россию беспокоят сообщения об ударе по АЭС в Иране, заявила Захарова - РИА Новости, 19.07.2026
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21:36 19.07.2026 (обновлено: 22:09 19.07.2026)
Россию беспокоят сообщения об ударе по АЭС в Иране, заявила Захарова

Захарова: информация об ударе по иранской АЭС вызывает обеспокоенность

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность.
  • Удар по АЭС вызывает обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действительно, отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она (удары по АЭС - ред.) вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Все это, по словам Захаровой, фактически свело на нет ранее предпринимавшиеся многосторонние усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Россия исходит из того, что МАГАТЭ зафиксировало удар по АЭС в Иране
Вчера, 21:43
 
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