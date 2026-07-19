Россию беспокоят сообщения об ударе по АЭС в Иране, заявила Захарова

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все это, по словам Захаровой, фактически свело на нет ранее предпринимавшиеся многосторонние усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана.