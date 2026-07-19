Замглавы МИД России пригласил помощника главы МИД Китая на цифровой форум

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Алимов пригласил помощника министра иностранных дел Китая Лю Биня принять участие в Глобальном цифровом форуме, который пройдет в Москве с 8 по 10 октября.
- Алимов и Лю Бинь обсудили создание Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту, которая будет учитывать интересы и потребности развивающихся стран.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов пригласил помощника министра иностранных дел (в ранге замминистра) Китая Лю Биня принять участие в Глобальном цифровом форуме, который пройдет в Москве с 8 по 10 октября, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Алимов пригласил Лю Биня принять участие во втором Глобальном цифровом форуме", - говорится в сообщении дипведомства по итогам встречи Алимова и Лю Биня в Шанхае "на полях" Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
Алимов и Лю Бинь также обсудили создание Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту и отметили, что организация будет, прежде всего, учитывать интересы и потребности развивающихся стран, чтобы обеспечить равноправный доступ всех государств к передовым технологиям в сфере искусственного интеллекта, сообщили в МИД РФ.