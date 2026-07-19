Замглавы МИД России пригласил помощника главы МИД Китая на цифровой форум

Алимов и Лю Бинь также обсудили создание Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту и отметили, что организация будет, прежде всего, учитывать интересы и потребности развивающихся стран, чтобы обеспечить равноправный доступ всех государств к передовым технологиям в сфере искусственного интеллекта, сообщили в МИД РФ.