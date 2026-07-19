Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- Он признал, что у Германии сложилась сложная ситуация с США под руководством Дональда Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в прежнем объеме.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Таким образом глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им немецким гражданам.
"Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся (в ФРГ - ред.) энергетический кризис из-за отсутствия российского газа", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF в ответ на вопрос, не было ли ошибкой с его стороны раздавать немцам громкие предвыборные обещания.
Он также отметил, что у Германии сложилась "сложная ситуация" с США под руководством президента Дональда Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в том объеме, "как это было на протяжении десятилетий".
По словам Мерца, в начале своей работы на посту канцлера он исходил из "других предпосылок", однако затяжной характер проблем изменил ситуацию.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.