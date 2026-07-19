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Мерц признал зависимость Германии от российского газа - РИА Новости, 19.07.2026
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20:59 19.07.2026
Мерц признал зависимость Германии от российского газа

Мерц: отсутствие российского газа спровоцировало энергетический кризис в ФРГ

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • Он признал, что у Германии сложилась сложная ситуация с США под руководством Дональда Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в прежнем объеме.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Таким образом глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им немецким гражданам.
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"Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся (в ФРГ - ред.) энергетический кризис из-за отсутствия российского газа", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF в ответ на вопрос, не было ли ошибкой с его стороны раздавать немцам громкие предвыборные обещания.
Он также отметил, что у Германии сложилась "сложная ситуация" с США под руководством президента Дональда Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в том объеме, "как это было на протяжении десятилетий".
По словам Мерца, в начале своей работы на посту канцлера он исходил из "других предпосылок", однако затяжной характер проблем изменил ситуацию.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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