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СМИ: Мерц до конца июля определит нового руководителя фракции ХДС/ХСС - РИА Новости, 19.07.2026
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12:37 19.07.2026
СМИ: Мерц до конца июля определит нового руководителя фракции ХДС/ХСС

DPA: Мерц до конца июля определится с кандидатурой преемника Шпана в ХДС/ХСС

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует до конца июля определить нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.
  • Наиболее вероятным претендентом на должность считается нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай.
  • Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает до конца июля определиться с кандидатурой нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана, при этом наиболее вероятным претендентом на эту должность считается нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай, передает агентство DPA со ссылкой на свои источники.
В субботу Шпан сообщил об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.
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"После ухода… Шпана канцлер Фридрих Мерц намерен оперативно решить вопрос о его преемнике… до начала своего отпуска, запланированного на конец июля. Чаще всего в качестве возможного преемника (Шпана - ред.) называют главу ведомства канцлера Торстена Фрая (ХДС)", - говорится в публикации.
Фрай входит в число ближайших соратников Мерца и в прошлом созыве бундестага занимал должность парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС. По данным DPA, в случае его возвращения в парламент ведомство канцлера может возглавить нынешний руководитель влиятельной группы депутатов в бундестаге от земли Северный Рейн-Вестфалия Гюнтер Крингс.
Среди возможных сменщиков Шпана источники агентства также называют генсека партии ХДС Карстена Линнеманна.
После ухода Шпана полномочия временно исполняющего обязанности руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге взял на себя глава земельной группы ХСС Александр Хоффманн.
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