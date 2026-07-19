СМИ: Мерц до конца июля определит нового руководителя фракции ХДС/ХСС

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует до конца июля определить нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.

Наиболее вероятным претендентом на должность считается нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай.

Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает до конца июля определиться с кандидатурой нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана, при этом наиболее вероятным претендентом на эту должность считается нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай, передает агентство Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает до конца июля определиться с кандидатурой нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана, при этом наиболее вероятным претендентом на эту должность считается нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай, передает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

В субботу Шпан сообщил об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild , он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.

"После ухода… Шпана канцлер Фридрих Мерц намерен оперативно решить вопрос о его преемнике… до начала своего отпуска, запланированного на конец июля. Чаще всего в качестве возможного преемника (Шпана - ред.) называют главу ведомства канцлера Торстена Фрая (ХДС)", - говорится в публикации.

Фрай входит в число ближайших соратников Мерца и в прошлом созыве бундестага занимал должность парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС. По данным DPA, в случае его возвращения в парламент ведомство канцлера может возглавить нынешний руководитель влиятельной группы депутатов в бундестаге от земли Северный Рейн-Вестфалия Гюнтер Крингс.

Среди возможных сменщиков Шпана источники агентства также называют генсека партии ХДС Карстена Линнеманна.

После ухода Шпана полномочия временно исполняющего обязанности руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге взял на себя глава земельной группы ХСС Александр Хоффманн.