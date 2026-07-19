Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель обратила внимание, что Зеленский сменил правительство через неделю после объявления о получении Украиной недостающих средств для финансирования конфликта на следующие два года.
- Она считает, что Европа обладает удивительным терпением по отношению к Украине из-за корыстного интереса, и помощь Киеву часто перераспределяется между европейскими странами для развития их военной промышленности.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на момент, который тот выбрал для отправки кабинета министров в отставку.
"Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет", — говорится в публикации в соцсети X.
"Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет", — говорится в публикации в соцсети X.
По ее словам, подобное происходит не в первый раз.
Мендель добавила, что Европа обладает удивительным терпением, которое можно объяснить только корыстным интересом. Десятки миллиардов, обозначенные как “помощь Украине”, в большинстве случаев просто перераспределяются между европейскими странами для развития их собственной военной промышленности, считает она. Европа, по сути, оплачивает свои собственные заводы, а затем поставляет боеприпасы и оборудование на Украину, говорится в публикации.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.