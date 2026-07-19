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"Всего через неделю". Мендель раскрыла хитрую схему Зеленского - РИА Новости, 19.07.2026
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08:34 19.07.2026 (обновлено: 09:25 19.07.2026)
"Всего через неделю". Мендель раскрыла хитрую схему Зеленского

Мендель: Зеленский отправил в отставку правительство после получения денег от ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель обратила внимание, что Зеленский сменил правительство через неделю после объявления о получении Украиной недостающих средств для финансирования конфликта на следующие два года.
  • Она считает, что Европа обладает удивительным терпением по отношению к Украине из-за корыстного интереса, и помощь Киеву часто перераспределяется между европейскими странами для развития их военной промышленности.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на момент, который тот выбрал для отправки кабинета министров в отставку.

"Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет", — говорится в публикации в соцсети X.
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По ее словам, подобное происходит не в первый раз.
Мендель добавила, что Европа обладает удивительным терпением, которое можно объяснить только корыстным интересом. Десятки миллиардов, обозначенные как “помощь Украине”, в большинстве случаев просто перераспределяются между европейскими странами для развития их собственной военной промышленности, считает она. Европа, по сути, оплачивает свои собственные заводы, а затем поставляет боеприпасы и оборудование на Украину, говорится в публикации.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
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