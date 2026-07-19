"Всего через неделю". Мендель раскрыла хитрую схему Зеленского

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на момент, который тот выбрал для отправки кабинета министров в отставку.



"Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет", — говорится в публикации в соцсети X.