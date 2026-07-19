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Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед - РИА Новости, 19.07.2026
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08:55 19.07.2026
Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед

РИА Новости: выбирая мёд, пробуйте его понемногу и прислушивайтесь к ощущениям

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛиповый мед
Липовый мед - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Липовый мед. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый — за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию.
  • За сложный букет ценится разнотравье, а гречишный мед подойдет не всем из-за насыщенного, чуть терпкого вкуса.
  • Вкус и качество меда определяются тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый - за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
"На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом "приятного" вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким", - сказала она.
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За сложный букет ценят разнотравье - там чувствуется летнее поле, травы, цветы, иногда легкий привкус леса, отметила Баранкина. А гречишный мед подойдет не всем - "темный, с насыщенным, чуть терпким вкусом, кому‑то кажется резковатым, а кто‑то считает его лучшим именно за характер", - добавила специалист.
Эксперт посоветовала подбирать мед по совокупности признаков - вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный и текучий, либо равномерно кристаллизованный без расслоений.
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"Лучше всего пробовать разные сорта небольшими порциями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так вы найдете свой "самый вкусный" мед и одновременно тот, который лучше всего подходит вам по самочувствию", - рекомендует Баранкина.
Она уточнила, что вкус и качество меда определяются прежде всего тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки. Зрелые, запечатанные соты и отсутствие лишней влаги значат для качества больше, чем сам факт жаркого или дождливого лета.
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