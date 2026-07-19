Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый — за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию.

За сложный букет ценится разнотравье, а гречишный мед подойдет не всем из-за насыщенного, чуть терпкого вкуса.

Вкус и качество меда определяются тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый - за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.

"На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом "приятного" вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким", - сказала она.

За сложный букет ценят разнотравье - там чувствуется летнее поле, травы, цветы, иногда легкий привкус леса, отметила Баранкина. А гречишный мед подойдет не всем - "темный, с насыщенным, чуть терпким вкусом, кому‑то кажется резковатым, а кто‑то считает его лучшим именно за характер", - добавила специалист.

Эксперт посоветовала подбирать мед по совокупности признаков - вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный и текучий, либо равномерно кристаллизованный без расслоений.

« "Лучше всего пробовать разные сорта небольшими порциями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так вы найдете свой "самый вкусный" мед и одновременно тот, который лучше всего подходит вам по самочувствию", - рекомендует Баранкина.