Рейтинг@Mail.ru
Певица МакSим сообщила о смерти отца - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 19.07.2026 (обновлено: 20:58 19.07.2026)
Певица МакSим сообщила о смерти отца

Певица МакSим сообщила о смерти отца в результате борьбы с онкологией

© соцсети МакSимПевица МакSим (Марина Абросимова) с отцом
Певица МакSим (Марина Абросимова) с отцом - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© соцсети МакSим
Певица МакSим (Марина Абросимова) с отцом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица МакSим сообщила о смерти своего отца.
  • Он прожил 14 лет после того, как врачи диагностировали ему рак четвертой стадии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что ее отец скончался в результате продолжительной борьбы с онкологией.
"Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз - это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Певица опубликовала совместную фотографию с отцом, где они обнимают друг друга, а также поделилась фотографиями и видео с церемонии прощания и похорон.
"Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда", - заключила она.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала