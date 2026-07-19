Певица МакSим сообщила о смерти отца

"Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз - это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.