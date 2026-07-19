Певица МакSим сообщила о смерти отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певица МакSим сообщила о смерти своего отца.
- Он прожил 14 лет после того, как врачи диагностировали ему рак четвертой стадии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что ее отец скончался в результате продолжительной борьбы с онкологией.
"Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз - это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Певица опубликовала совместную фотографию с отцом, где они обнимают друг друга, а также поделилась фотографиями и видео с церемонии прощания и похорон.
"Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда", - заключила она.
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