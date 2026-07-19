Волонтеры Народного фронта доставили более 12 тонн гумпомощи в ЛНР

"Активисты продолжают доставлять гуманитарные грузы туда, где жизнь до сих пор сопряжена с риском. Продуктовые наборы, средства гигиены, медикаменты — это не просто "помощь", это сигнал людям, что они не остались один на один со своей бедой. Помощь оказана более 100 людям, более 12 тонн гуманитарной помощи было доставлено с начала июля", - сообщила Еременко.