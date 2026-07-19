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Волонтеры Народного фронта доставили более 12 тонн гумпомощи в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2026
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16:51 19.07.2026 (обновлено: 16:53 19.07.2026)
Волонтеры Народного фронта доставили более 12 тонн гумпомощи в ЛНР

Волонтеры НФ доставили более 12 тонн гумпомощи в прифронтовые районы ЛНР

© Фото : Народный фронт I КузбассОтправка гуманитарного груза
Отправка гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Народный фронт I Кузбасс
Отправка гуманитарного груза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры Народного фронта доставили более 12 тонн гуманитарной помощи в прифронтовые районы ЛНР.
  • Активисты Народного фронта в июле уделяли внимание вопросам ЖКХ и благоустройства, а также помогали с оформлением документов и решением бытовых вопросов участникам СВО и их семьям.
  • В июле на горячую линию регионального отделения Народного фронта в ЛНР поступило более 300 обращений.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Более 12 тонн гуманитарной помощи доставили волонтеры Народного фронта в прифронтовые районы ЛНР, сообщила РИА Новости руководитель регионального отделения организации Анна Еременко.
"Активисты продолжают доставлять гуманитарные грузы туда, где жизнь до сих пор сопряжена с риском. Продуктовые наборы, средства гигиены, медикаменты — это не просто "помощь", это сигнал людям, что они не остались один на один со своей бедой. Помощь оказана более 100 людям, более 12 тонн гуманитарной помощи было доставлено с начала июля", - сообщила Еременко.
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По данным регионального отделения организации, в июле команда ЛНР много внимания уделяла вопросам ЖКХ и благоустройства - активисты выезжали на объекты, где жители жаловались на затянувшийся ремонт или некачественное оказание услуг. Также специалисты Народного фронта помогали с оформлением документов, получением выплат и решением бытовых вопросов участникам СВО и их семьям.
"Каждый день в региональное отделение поступают десятки сообщений. В июле команда НФ в ЛНР продолжала отрабатывать обращения. Всего на горячую линию поступило более 300 обращений в июле", - сообщили в движении.
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