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Президент Ливана призвал США содействовать выводу израильских сил из страны - РИА Новости, 19.07.2026
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20:29 19.07.2026
Президент Ливана призвал США содействовать выводу израильских сил из страны

Президент Ливана Аун призвал США содействовать выводу израильских войск

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун призвал Вашингтон содействовать началу вывода израильских войск с территории страны.
  • Аун указал на необходимость расширения американской поддержки ливанской армии и других силовых структур, а также развития экономического и инвестиционного сотрудничества с Ливаном.
БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун на встрече с госсекретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон содействовать началу вывода израильских войск с территории страны в рамках реализации трехстороннего плана, говорится в заявлении пресс-службы ливанского лидера.
Президент Ливана находится в Вашингтоне с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры, связанные с урегулированием конфликта с Израилем и выводом войск с юга Ливана.
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"Необходимо обеспечить совпадение позиций Ливана и США по вопросу реализации трехстороннего плана посредством первого вывода израильских войск из первой экспериментальной зоны", — заявил Аун.
Президент также указал на необходимость расширения американской поддержки ливанской армии и других силовых структур.
По словам ливанского лидера, США должны предпринять шаги для развития экономического и инвестиционного сотрудничества с Ливаном, прежде всего в энергетике, телекоммуникациях и транспортной сфере.
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Рубио в свою очередь заявил, что Вашингтон поддерживает действия Ауна, направленные на восстановление суверенитета Ливана над всей территорией страны и реализацию трехстороннего плана.
"Ливан не может быть дополнением к какому-либо другому переговорному процессу, а решения, касающиеся ливанского суверенитета, могут приниматься исключительно самим Ливаном через его конституционные институты", — подчеркнул госсекретарь США.
Рубио также связал восстановление роли Ливана в регионе с возвращением экономического процветания и распространением власти государства на всю территорию страны.
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