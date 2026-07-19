Президент Ливана призвал США содействовать выводу израильских сил из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана Джозеф Аун призвал Вашингтон содействовать началу вывода израильских войск с территории страны.

Аун указал на необходимость расширения американской поддержки ливанской армии и других силовых структур, а также развития экономического и инвестиционного сотрудничества с Ливаном.

БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун на встрече с госсекретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон содействовать началу вывода израильских войск с территории страны в рамках реализации трехстороннего плана, говорится в заявлении пресс-службы ливанского лидера.

Президент Ливана находится в Вашингтоне с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры, связанные с урегулированием конфликта с Израилем и выводом войск с юга Ливана.

"Необходимо обеспечить совпадение позиций Ливана и США по вопросу реализации трехстороннего плана посредством первого вывода израильских войск из первой экспериментальной зоны", — заявил Аун.

Президент также указал на необходимость расширения американской поддержки ливанской армии и других силовых структур.

По словам ливанского лидера, США должны предпринять шаги для развития экономического и инвестиционного сотрудничества с Ливаном, прежде всего в энергетике, телекоммуникациях и транспортной сфере.

Рубио в свою очередь заявил, что Вашингтон поддерживает действия Ауна, направленные на восстановление суверенитета Ливана над всей территорией страны и реализацию трехстороннего плана.

"Ливан не может быть дополнением к какому-либо другому переговорному процессу, а решения, касающиеся ливанского суверенитета, могут приниматься исключительно самим Ливаном через его конституционные институты", — подчеркнул госсекретарь США.