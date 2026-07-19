Израильские военные совершили подрывы на юге Ливана, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Израильские военные в воскресенье утром совершили подрывы в населенных пунктах Эль-Хиям и Дейр-Серьян на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

"Израильский противник на рассвете осуществил операцию по подрыву объектов в населенных пунктах Эль-Хиям и Дейр-Серьян округа Марджаюн", — говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, в субботу израильские военные заминировали и взорвали жилые дома на окраинах населенных пунктов Ат-Тайри и Ходейта. Кроме того, израильский беспилотник нанес удар по окраине поселения Мейфидун со стороны Заутара, а авиация вечером атаковала населенный пункт Кфар-Тибнит в округе Набатия.