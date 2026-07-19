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Израильские военные совершили подрывы на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2026
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14:16 19.07.2026
Израильские военные совершили подрывы на юге Ливана, пишут СМИ

NNA: ВС Израиля совершили подрывы в двух населенных пунктах на юге Ливана

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по югу Ливана
Дым на месте израильского удара по югу Ливана - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по югу Ливана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные совершили подрывы в населенных пунктах Эль-Хиям и Дейр-Серьян на юге Ливана.
  • В субботу израильские военные заминировали и взорвали жилые дома на окраинах населенных пунктов Ат-Тайри и Ходейта, а также нанесли удары по окраине поселения Мейфидун и по населенному пункту Кфар-Тибнит.
БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Израильские военные в воскресенье утром совершили подрывы в населенных пунктах Эль-Хиям и Дейр-Серьян на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильский противник на рассвете осуществил операцию по подрыву объектов в населенных пунктах Эль-Хиям и Дейр-Серьян округа Марджаюн", — говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению, в субботу израильские военные заминировали и взорвали жилые дома на окраинах населенных пунктов Ат-Тайри и Ходейта. Кроме того, израильский беспилотник нанес удар по окраине поселения Мейфидун со стороны Заутара, а авиация вечером атаковала населенный пункт Кфар-Тибнит в округе Набатия.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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