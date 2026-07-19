Литве выгодны хорошие отношения с Белоруссией, заявил экс-депутат ЕП

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Литва могла бы компенсировать нехватку электроэнергии хорошими отношениями с Белоруссией, у которой ее в избытке, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Он также отметил, что проблемы с электроэнергией начались сразу после вступления Литвы в Евросоюз. "Ведь условием вступления Литвы в ЕС было обязательство закрытия Игналинской АЭС", - пояснил Мамыкин.

Ранее сообщалось, что после выхода из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ) в Прибалтике резко подорожало электричество. В Эстонии остановился деревообрабатывающий завод Estonian Cell. По мнению экспертов рынка, это только начало. Далее возможно закрытие металлургических и химпредприятий. Однако как отметил Мамыкин, процесс приостановки крупных предприятий на фоне нехватки электричества уже запущен. По этой причине уже закрылся рыболовный флот и ряд крупных предприятий.