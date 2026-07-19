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Литве выгодны хорошие отношения с Белоруссией, заявил экс-депутат ЕП - РИА Новости, 19.07.2026
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03:51 19.07.2026
Литве выгодны хорошие отношения с Белоруссией, заявил экс-депутат ЕП

Мамыкин: Литва могла бы покупать недостающую электроэнергию у Белоруссии

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Литва могла бы компенсировать нехватку электроэнергии за счет импорта из Белоруссии.
  • По словам Мамыкина, проблемы с электроэнергией в Литве начались после вступления в Евросоюз, так как условием вступления было закрытие Игналинской АЭС.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Литва могла бы компенсировать нехватку электроэнергии хорошими отношениями с Белоруссией, у которой ее в избытке, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
"Нехватку электричества в Литве можно запросто компенсировать хорошими отношениями с Белоруссией, ведь Белорусская АЭС заработала и там электроэнергии избыток. Белоруссия с радостью продавала бы свою энергию на экспорт в Литву, если бы Литва сама себе не запретила бы дружить и торговать с Белоруссией", - сказал Мамыкин.
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Он также отметил, что проблемы с электроэнергией начались сразу после вступления Литвы в Евросоюз. "Ведь условием вступления Литвы в ЕС было обязательство закрытия Игналинской АЭС", - пояснил Мамыкин.
Ранее сообщалось, что после выхода из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ) в Прибалтике резко подорожало электричество. В Эстонии остановился деревообрабатывающий завод Estonian Cell. По мнению экспертов рынка, это только начало. Далее возможно закрытие металлургических и химпредприятий. Однако как отметил Мамыкин, процесс приостановки крупных предприятий на фоне нехватки электричества уже запущен. По этой причине уже закрылся рыболовный флот и ряд крупных предприятий.
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