Рейтинг@Mail.ru
В Курске установят памятник военным из КНДР - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 19.07.2026
В Курске установят памятник военным из КНДР

В Курске установят памятник бойцам КНДР, освобождавшим область от боевиков ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области, уже выбрано — он будет установлен в Курске.
  • Проект монумента полностью утвержден, и сейчас памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских боевиков, уже выбрано, монумент будет установлен в Курске, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
В мае 2025 года посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что подвиг бойцов Корейской народной армии в Курской области будет увековечен памятниками в городах и селах региона. Как позднее сообщал РИА Новости Чебаненко, место для установки памятника выбирают исходя из концепции монумента.
"Место выбрано в городе Курске, я лично его посетил", - сказал скульптор, отвечая на вопрос о том, где будет размещен памятник.
Чебаненко уточнил, что проект монумента полностью утвержден. На данный момент памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военными в Курской области. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Запад в шоке: нашелся миллион человек, готовых с улыбкой умереть за Россию
2 июля 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДРКурская областьАлександр МацегораВалерий ГерасимовВладимир ПутинКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала