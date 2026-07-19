В Курске установят памятник военным из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области, уже выбрано — он будет установлен в Курске.

Проект монумента полностью утвержден, и сейчас памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских боевиков, уже выбрано, монумент будет установлен в Курске, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

В мае 2025 года посол РФ КНДР Александр Мацегора заявил, что подвиг бойцов Корейской народной армии в Курской области будет увековечен памятниками в городах и селах региона. Как позднее сообщал РИА Новости Чебаненко, место для установки памятника выбирают исходя из концепции монумента.

"Место выбрано в городе Курске, я лично его посетил", - сказал скульптор, отвечая на вопрос о том, где будет размещен памятник.

Чебаненко уточнил, что проект монумента полностью утвержден. На данный момент памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.