В Курске установят памятник военным из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области, уже выбрано — он будет установлен в Курске.
- Проект монумента полностью утвержден, и сейчас памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских боевиков, уже выбрано, монумент будет установлен в Курске, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
"Место выбрано в городе Курске, я лично его посетил", - сказал скульптор, отвечая на вопрос о том, где будет размещен памятник.
Чебаненко уточнил, что проект монумента полностью утвержден. На данный момент памятник изготавливается в Студии военных художников имени Грекова.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военными в Курской области. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории региона.