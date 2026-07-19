При ударе дронов ВСУ по Курской области пострадали три человека

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"Вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. <...> Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь", — написал он на платформе "Макс".