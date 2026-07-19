При ударе дронов ВСУ по Курской области пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске.
- В результате повреждены квартиры и автомобили, одна женщина получила акубаротравму.
- Во Льгове противник ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке.
- Пострадал водитель транспортного средства и мужчина, находившийся рядом с торговой точкой.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ ударили по Курской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. <...> Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь", — написал он на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в областном центре повреждения получили квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах, а также фасады двух домов и автомобили. Кроме того, загорелось жилище в многоэтажке на проспекте Победы.
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"Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей — из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму", — добавил Хинштейн.
Раненой оказали первую помощь, вероятно, ей потребуется госпитализация, отметил глава региона.
На месте работают оперативные службы. На время ремонта пострадавших разместят в ПВР или им компенсируют аренду жилья.
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