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При ударе дронов ВСУ по Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2026
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07:27 19.07.2026 (обновлено: 09:35 19.07.2026)
При ударе дронов ВСУ по Курской области пострадали три человека

При ударе беспилотников ВСУ по Курской области пострадали три человека

© Фото : Канал Александра Хинштейна на платформе "Макс"Дроны ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске
Дроны ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Канал Александра Хинштейна на платформе "Макс"
Дроны ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске.
  • В результате повреждены квартиры и автомобили, одна женщина получила акубаротравму.
  • Во Льгове противник ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке.
  • Пострадал водитель транспортного средства и мужчина, находившийся рядом с торговой точкой.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ ударили по Курской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. <...> Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь", — написал он на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что в областном центре повреждения получили квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах, а также фасады двух домов и автомобили. Кроме того, загорелось жилище в многоэтажке на проспекте Победы.
«

"Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей — из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму", — добавил Хинштейн.

Раненой оказали первую помощь, вероятно, ей потребуется госпитализация, отметил глава региона.
На месте работают оперативные службы. На время ремонта пострадавших разместят в ПВР или им компенсируют аренду жилья.
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