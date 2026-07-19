Разлива нефти от атаки БПЛА на нефтетерминал КТК в Черном море не произошло

Краткий пересказ от РИА ИИ Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подверглись атаке БПЛА.

Разлива нефти не допущено, танкеры сохранили плавучесть, пострадавших нет, проводится оценка повреждений.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Разлива нефти от атаки беспилотников на нефтетерминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море не допущено, атакованные танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, сообщила компания.

Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА, сообщила компания.

"Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", - говорится в сообщении КТК.

Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.