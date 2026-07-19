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Разлива нефти от атаки БПЛА на нефтетерминал КТК в Черном море не произошло - РИА Новости, 19.07.2026
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10:21 19.07.2026 (обновлено: 12:04 19.07.2026)

Разлива нефти от атаки БПЛА на нефтетерминал КТК в Черном море не произошло

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подверглись атаке БПЛА.
  • Разлива нефти не допущено, танкеры сохранили плавучесть, пострадавших нет, проводится оценка повреждений.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Разлива нефти от атаки беспилотников на нефтетерминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море не допущено, атакованные танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, сообщила компания.
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"Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", - говорится в сообщении КТК.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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