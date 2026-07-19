На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, добавили в инфоцентре.