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Константинов объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт на Украине - РИА Новости, 19.07.2026
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09:30 19.07.2026
Константинов объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт на Украине

Константинов: Зеленскому нужны новые западные транши для продолжения конфликта

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине затягивается из-за необходимости получения новых западных траншей для киевского режима.
  • Константинов утверждает, что киевский режим стремится затянуть военный конфликт, чтобы западные деньги не заканчивались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине затягивается, так как Владимиру Зеленскому нужны новые западные транши, это стало заветной мечтой киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Их задача — сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт", - сказал Константинов.
По его словам, киевский режим продолжает политику уничтожения украинского народа в угоду своим корыстным интересам.
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