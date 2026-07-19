Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине затягивается из-за необходимости получения новых западных траншей для киевского режима.
- Константинов утверждает, что киевский режим стремится затянуть военный конфликт, чтобы западные деньги не заканчивались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине затягивается, так как Владимиру Зеленскому нужны новые западные транши, это стало заветной мечтой киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Их задача — сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт", - сказал Константинов.
По его словам, киевский режим продолжает политику уничтожения украинского народа в угоду своим корыстным интересам.