Японский эксперт рассказала, из-за чего у кошек может возникать стресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Домашняя кошка может испытывать стресс из-за одиночества, изменений в ритме жизни хозяина и слишком навязчивого контакта.
- Около 15% обращений в ветеринарные клиники связаны со стрессовыми расстройствами у питомцев.
ТОКИО, 19 июл — РИА Новости. Домашняя кошка может испытывать стресс не только из-за одиночества, но и из-за изменений в ритме жизни хозяина и слишком навязчивого контакта, сообщила РИА Новости доцент университета София Ацуко Сайто.
В начале июля в СМИ появилась информация о резком росте спроса на успокоительные препараты для домашних кошек в России: по их данным, за три года продажи таких средств выросли на 120%, а за последний год — еще на 30%. В сообщениях также отмечалось, что около 15% обращений в ветеринарные клиники связаны со стрессовыми расстройствами у питомцев.
"Есть исследования, показывающие, что продолжение нежелательного для кошки контакта может быть связано с повышением уровня гормонов стресса. Кошки сильно различаются индивидуально: одни любят телесный контакт, другие предпочитают сохранять определенную дистанцию", — отметила эксперт.
В качестве примера Сайто привела период пандемии коронавируса, когда многие люди перешли на удаленную работу и обучение.
"Сообщалось, что в семьях, где из-за пандемии COVID-19 люди перешли на удаленную работу и стали чаще контактировать с кошками, увеличилось число поведенческих проявлений, которые считаются связанными со стрессом: чрезмерный страх перед новым, чрезмерное вылизывание, другие компульсивные действия, а также изменения активности в сумеречное время — на рассвете и вечером", — пояснила специалист.
Поэтому, по словам Сайто, если кошка отстраняется, прижимает уши, сильно машет хвостом и показывает другие признаки неудовольствия, важно не продолжать контакт насильно, а уважать волю животного.
Япония считается страной с развитой культурой содержания кошек: по данным опроса Японской ассоциации кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домохозяйствах насчитывалось около 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. Кроме того, в стране популярны котокафе, так называемые "кошачьи острова", где кошки стали местной достопримечательностью, привлекают туристов и любителей животных.
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