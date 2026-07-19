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Подсчитано, сколько времени тратят россияне на потребление медиаконтента - РИА Новости, 19.07.2026
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08:30 19.07.2026
Подсчитано, сколько времени тратят россияне на потребление медиаконтента

Жаров: россияне ежедневно тратят более 8 часов на потребление медиаконтента

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Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут на потребление медиаконтента.
  • Половину времени, затраченного на медиаконтент, россияне проводят у экрана телевизора.
  • Александр Жаров призвал с осторожностью относиться к категоричным прогнозам о будущем искусственного интеллекта, отметив, что новые технологии могут стать эффективным инструментом, но не обязательно приведут к полной замене привычных форматов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут (8 часов 40 минут) на потребление медиаконтента, причем примерно половину этого времени проводит у экрана телевизора, рассказал РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.
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"Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут на контент, половину из этого времени он проводит у экрана телевизора", - сказал Жаров.
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По его словам, история развития медиаиндустрии показывает, что многие громкие технологические прогнозы со временем не оправдываются. В качестве примера он привел обсуждения, которые велись около 15 лет назад, когда многие предсказывали полный переход аудитории на цифровой контент.
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"История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции", - добавил Жаров.
В этой связи гендиректор холдинга призвал с осторожностью относиться и к категоричным прогнозам о будущем искусственного интеллекта. Он отметил, что новые технологии могут стать эффективным инструментом, но не обязательно приведут к полной замене привычных форматов и человеческого участия.
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