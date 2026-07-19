Подсчитано, сколько времени тратят россияне на потребление медиаконтента

Краткий пересказ от РИА ИИ Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут на потребление медиаконтента.

Половину времени, затраченного на медиаконтент, россияне проводят у экрана телевизора.

Александр Жаров призвал с осторожностью относиться к категоричным прогнозам о будущем искусственного интеллекта, отметив, что новые технологии могут стать эффективным инструментом, но не обязательно приведут к полной замене привычных форматов.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут (8 часов 40 минут) на потребление медиаконтента, причем примерно половину этого времени проводит у экрана телевизора, рассказал РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.

« "Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут на контент, половину из этого времени он проводит у экрана телевизора", - сказал Жаров

По его словам, история развития медиаиндустрии показывает, что многие громкие технологические прогнозы со временем не оправдываются. В качестве примера он привел обсуждения, которые велись около 15 лет назад, когда многие предсказывали полный переход аудитории на цифровой контент.

« "История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции", - добавил Жаров.