КНДР поддерживает усилия России по Украине, заявила глава МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД КНДР заявила о поддержке усилий России, направленных на устранение первопричин кризиса на Украине.
- Цой Сон Хи подчеркнула, что поддержка будет оказываться и впредь.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. КНДР будет неукоснительно поддерживать усилия России, направленные на устранение первопричин кризиса на Украине, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Корейская Народно-Демократическая Республика не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине", - сказала Цой Сон Хи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.