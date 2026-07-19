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КНДР поддерживает усилия России по Украине, заявила глава МИД - РИА Новости, 19.07.2026
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19:29 19.07.2026
КНДР поддерживает усилия России по Украине, заявила глава МИД

Цой Сон Хи: КНДР поддерживает усилия РФ по устранению причин кризиса на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД КНДР заявила о поддержке усилий России, направленных на устранение первопричин кризиса на Украине.
  • Цой Сон Хи подчеркнула, что поддержка будет оказываться и впредь.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. КНДР будет неукоснительно поддерживать усилия России, направленные на устранение первопричин кризиса на Украине, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Корейская Народно-Демократическая Республика не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине", - сказала Цой Сон Хи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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