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Климатолог предсказала температурные рекорды в 2027 году из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 19.07.2026
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Наука
 
11:11 19.07.2026 (обновлено: 17:23 19.07.2026)
Климатолог предсказала температурные рекорды в 2027 году из-за Эль-Ниньо

Австралийский климатолог Тащетто предупредила о глобальном температурном рекорде

© AP Photo / Ivan ValenciaЗасуха на реке Амазонке в Колумбии
Засуха на реке Амазонке в Колумбии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Засуха на реке Амазонке в Колумбии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Май 2026 года стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений.
  • Австралийский климатолог Андреа Тащетто считает, что из-за Эль-Ниньо и прогрева поверхности моря в 2027 году может быть установлен новый глобальный температурный рекорд.
ТОКИО, 19 июл — РИА Новости. Сильный прогрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.
«

"Глобальная температура поверхности моря сейчас очень высокая, и май 2026 года стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений", — сказала она.

По словам Тащетто, Эль-Ниньо после пика обычно повышает глобальную среднюю температуру, в том числе за счет ее роста в тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.
"Поэтому не будет удивительным, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд", — добавила собеседница агентства.
Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более влажных условий и сильных осадков.
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