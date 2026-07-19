Климатолог предсказала температурные рекорды в 2027 году из-за Эль-Ниньо

ТОКИО, 19 июл — РИА Новости. Сильный прогрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.

"Глобальная температура поверхности моря сейчас очень высокая, и май 2026 года стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений", — сказала она.

"Поэтому не будет удивительным, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд", — добавила собеседница агентства.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более влажных условий и сильных осадков.