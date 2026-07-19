В Киеве продолжаются протесты против отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Люди требуют изменений в армии и надлежащего отношения к украинским военным со стороны командования.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".

Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

"В Киеве продолжаются протесты после отставки Михаила Федорова На эту минуту возле театра Франко уже собралось несколько сотен человек. Люди требуют изменений в армии, а также надлежащего отношения к украинским военным со стороны командования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".

На опубликованном изданием видео люди держат плакаты в поддержку Федорова, выкрикивают: "Сырский, прочь!" и лозунги против "репрессий". По информации издания "Говорит великий Львов", протест проходит и во Львове, здесь требуют отставки главкома ВСУ.