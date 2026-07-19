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В Киеве продолжаются протесты против отставки Федорова - РИА Новости, 19.07.2026
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20:09 19.07.2026
В Киеве продолжаются протесты против отставки Федорова

В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
  • Люди требуют изменений в армии и надлежащего отношения к украинским военным со стороны командования.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
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"В Киеве продолжаются протесты после отставки Михаила Федорова На эту минуту возле театра Франко уже собралось несколько сотен человек. Люди требуют изменений в армии, а также надлежащего отношения к украинским военным со стороны командования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
На опубликованном изданием видео люди держат плакаты в поддержку Федорова, выкрикивают: "Сырский, прочь!" и лозунги против "репрессий". По информации издания "Говорит великий Львов", протест проходит и во Львове, здесь требуют отставки главкома ВСУ.
Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Верховная рада 14 июля проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что автоматически повлекло за собой отставку всего кабмина.
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