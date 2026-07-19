В Киеве уничтожили завод по производству средств защиты для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве уничтожено предприятие, специализирующееся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ.
- ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту «Южный» в Одесской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинское предприятие, специализирующиеся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ, уничтожено в Киеве, подтвердил основатель компании Северион Дангадзе.
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту "Южный" в Одесской области, сообщало МО РФ.
"Был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", - написал Дангадзе на своей странице в соцсети Facebook*.
Согласно данным из открытых источников, предприятие было основано в 2022 году в Киеве.
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