В Киеве уничтожили завод по производству средств защиты для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве уничтожено предприятие, специализирующееся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ.

ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту «Южный» в Одесской области.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинское предприятие, специализирующиеся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ, уничтожено в Киеве, подтвердил основатель компании Северион Дангадзе.

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту "Южный" в Одесской области , сообщало МО РФ.

"Был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", - написал Дангадзе на своей странице в соцсети Facebook*.

Согласно данным из открытых источников, предприятие было основано в 2022 году в Киеве.