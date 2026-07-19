В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога в 15:16 по московскому времени.
- Воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, в 15.16 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Также она объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской областях.
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22 июня 2022, 17:18