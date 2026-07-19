Момент удара по военным целям в Киеве, Украина

Момент удара по военным целям в Киеве, Украина

© REUTERS / Gleb Garanich Момент удара по военным целям в Киеве, Украина

На Украине сделали тревожное заявление после сегодняшних ударов по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко пожаловался на интенсивность ударов ВС России по Киеву.

По мнению аналитика, особенно серьезные проблемы ждут регион зимой.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обеспечение безопасности Киева становится все более острым вопросом из-за интенсивных ударов ВС России по военным целям, считает директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени А. Разумкова Владимир Омельченко.

"Если <…> обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет, безусловно, очень трудно", — цитирует его издание " Страна.ua ".

По мнению аналитика, особенно серьезные проблемы ждут регион зимой в случае ударов по энергетике.

Минобороны сообщило, что российская армия в ночь на воскресенье нанесла мощные удары по военным целям в Киеве . Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.