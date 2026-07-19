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На Украине сделали тревожное заявление после сегодняшних ударов по Киеву - РИА Новости, 19.07.2026
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14:37 19.07.2026 (обновлено: 21:27 19.07.2026)
На Украине сделали тревожное заявление после сегодняшних ударов по Киеву

Эксперт Омельченко пожаловался на интенсивность ударов ВС России по Киеву

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко пожаловался на интенсивность ударов ВС России по Киеву.
  • По мнению аналитика, особенно серьезные проблемы ждут регион зимой.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обеспечение безопасности Киева становится все более острым вопросом из-за интенсивных ударов ВС России по военным целям, считает директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени А. Разумкова Владимир Омельченко.
"Если <…> обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет, безусловно, очень трудно", — цитирует его издание "Страна.ua".
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По мнению аналитика, особенно серьезные проблемы ждут регион зимой в случае ударов по энергетике.
Минобороны сообщило, что российская армия в ночь на воскресенье нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в столице, так и на всей украинской территории.
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