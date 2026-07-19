ВС России поразили в Киеве центр сортировки продукции двойного назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский сортировочный центр поражен в результате массированного удара российских Вооруженных сил.
- Сортировочный центр осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Киевский сортировочный центр, осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, поражен в результате массированного удара российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18