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ВС России поразили в Киеве предприятия по производству ракет "Фламинго" - РИА Новости, 19.07.2026
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08:09 19.07.2026 (обновлено: 09:15 19.07.2026)
ВС России поразили в Киеве предприятия по производству ракет "Фламинго"

ВС РФ поразили предприятия в Киеве по производству ракет "Фламинго"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе ночного массированного удара ВС РФ поражены киевские предприятия радиоэлектронной промышленности.
  • Поражено ООО "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго" и других типов ракет.
  • Также поражено киевское предприятие ООО "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", производящее компоненты для ракет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВС России поразили киевские предприятия радиоэлектронной промышленности, связанные с производством крылатых ракет "Фламинго", сообщило министерство обороны России.
Ведомство перечислило пораженные объекты.
"Киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО "Радионикс"), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект "Клон")", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в "Радиониксе" также модернизируют и ремонтируют некоторые системы для самолетов МиГ-29.
Помимо этого, ВС России нанесли удары по "Спецоборонмашу" и "Артему", производящим компоненты систем управления для "Фламинго".
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