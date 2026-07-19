ВС России поразили в Киеве предприятия по производству ракет "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе ночного массированного удара ВС РФ поражены киевские предприятия радиоэлектронной промышленности.
- Поражено ООО "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго" и других типов ракет.
- Также поражено киевское предприятие ООО "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", производящее компоненты для ракет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВС России поразили киевские предприятия радиоэлектронной промышленности, связанные с производством крылатых ракет "Фламинго", сообщило министерство обороны России.
Ведомство перечислило пораженные объекты.
"Киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО "Радионикс"), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект "Клон")", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в "Радиониксе" также модернизируют и ремонтируют некоторые системы для самолетов МиГ-29.
Помимо этого, ВС России нанесли удары по "Спецоборонмашу" и "Артему", производящим компоненты систем управления для "Фламинго".
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22 июня 2022, 17:18