ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области.
- Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18