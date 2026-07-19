В Киеве вновь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремела еще одна серия взрывов.
- Воздушная тревога в Киеве действует с 01:21 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще одна серия взрывов прогремела в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе этой ночью.
"В Киеве снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Киеве действует с 01.21 мск.
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