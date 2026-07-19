В Киеве прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Воздушная тревога в Киеве действует с 01:21 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве раздались взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее украинский "24 канал" сообщил о повторной серии взрывов в Киеве.
Воздушная тревога в Киеве действует с 01.21 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18