В Кабардино-Балкарии эвакуировали тело туристки, упавшей с обрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах Зольского района Кабардино-Балкарии.
- Тело погибшей эвакуировали спасатели и передали следственно-оперативной группе.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело туристки из Свердловской области, которая погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, и передали его правоохранителям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее ведомство сообщило, что днем в воскресенье в урочище Джилы-Су Зольского района возле водопада Султан туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В региональном СУ СК РФ по факту гибели туристки организовали доследственную проверку.
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"Тело 44-летней погибшей эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что туристка находилась в составе экскурсионной группы.
В работах участвовали шесть спасателей.