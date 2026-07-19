В Кабардино-Балкарии эвакуировали тело туристки, упавшей с обрыва

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело туристки из Свердловской области, которая погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, и передали его правоохранителям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.