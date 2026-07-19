Израиль не ожидает атак Ирана в ближайшее время, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Израиле на данный момент не ожидают атаки со стороны Ирана, согласно сообщению портала Ynet.

Израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности, хотя уровень и не достиг своего пика.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. В Израиле на данный момент не ожидают, что Иран атакует еврейское государство, тем не менее израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности, сообщил новостной портал В Израиле на данный момент не ожидают, что Иран атакует еврейское государство, тем не менее израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности, сообщил новостной портал Ynet , ссылаясь на источники в сфере безопасности.

"На данный момент не прогнозируют ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Портал также отмечает, что уровень боевой готовности в Израиле высок, хотя и не достиг своего пика.

Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана по иорданскому городу, граничащему с еврейским государством.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.