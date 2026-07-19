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Израиль не ожидает атак Ирана в ближайшее время, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2026
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23:47 19.07.2026
Израиль не ожидает атак Ирана в ближайшее время, сообщили СМИ

Ynet: Израиль не ожидает атак Ирана в ближайшее время

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Израиле на данный момент не ожидают атаки со стороны Ирана, согласно сообщению портала Ynet.
  • Израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности, хотя уровень и не достиг своего пика.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. В Израиле на данный момент не ожидают, что Иран атакует еврейское государство, тем не менее израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности, сообщил новостной портал Ynet, ссылаясь на источники в сфере безопасности.
"На данный момент не прогнозируют ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.
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Портал также отмечает, что уровень боевой готовности в Израиле высок, хотя и не достиг своего пика.
Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана по иорданскому городу, граничащему с еврейским государством.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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