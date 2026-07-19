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Армия Израиля отвергла причастность к подрыву машины ливанских военных - РИА Новости, 19.07.2026
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00:25 19.07.2026
Армия Израиля отвергла причастность к подрыву машины ливанских военных

ЦАХАЛ отвергла обвинение в причастности к подрыву автомобиля ливанских военных

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла свою причастность к подрыву автомобиля ливанских военных на юге Ливана.
  • ЦАХАЛ утверждает, что взрывное устройство, вероятно, было установлено движением "Хезболла".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла свою причастность к подрыву автомобиля ливанских военных на юге Ливана.
В ЦАХАЛ указали, что автомобиль ливанской армии заехал в зону безопасности в районе населенного пункта Аль-Мансури без предварительной координации с израильтянами, после чего подорвался на взрывном устройстве. В результате один ливанский военный погиб и еще двое были ранены.
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"После расследования было установлено, что взрывное устройство не принадлежало ЦАХАЛ и наиболее вероятно было установлено в этом районе (шиитским движением – ред.) "Хезболлах", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
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