Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство Индии в Иране рекомендовало индийским гражданам временно покинуть страну.
- Посольство Индии в Тегеране посоветовало гражданам Индии не совершать путешествий в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть Исламскую Республику в связи с эскалацией в регионе.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в связи с последними событиями в регионе посольство в Тегеране также порекомендовало гражданам Индии не совершать путешествий в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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