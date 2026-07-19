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Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть страну - РИА Новости, 19.07.2026
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22:49 19.07.2026
Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть страну

Посольство Индии в Иране рекомендовало своим гражданам покинуть страну

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство Индии в Иране рекомендовало индийским гражданам временно покинуть страну.
  • Посольство Индии в Тегеране посоветовало гражданам Индии не совершать путешествий в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть Исламскую Республику в связи с эскалацией в регионе.
"Индийским гражданам, уже находящимся в Иране, стоит временно покинуть страну, воспользовавшись доступными авиарейсами", - говорится в уведомлении, опубликованном диппредставительством в соцсети Х.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в связи с последними событиями в регионе посольство в Тегеране также порекомендовало гражданам Индии не совершать путешествий в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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