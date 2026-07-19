В Иране заявили о более 50 погибших и 517 пострадавших из-за атак США

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"К 7 утра (6.30 мск) 19 июля в результате воздушных ударов США 517 человек получили ранения, более 50 погибли. Среди пострадавших 35 женщин и 19 лиц моложе 18 лет, среди погибших - пять женщин и два мученика, не достигших 18 лет", - написал Керманпур в соцсети X.