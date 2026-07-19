В Иране заявили о более 50 погибших и 517 пострадавших из-за атак США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 человек погибли и 517 человек получили ранения в результате ударов США по Ирану.
- Среди пострадавших — 35 женщин и 19 лиц моложе 18 лет, среди погибших — пять женщин и двое детей.
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Более 50 человек погибли и 517 человек получили ранения в результате ударов США по Ирану, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Днем ранее он сообщал о 50 погибших и более 500 пострадавших.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.