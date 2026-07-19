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В Иране заявили о более 50 погибших и 517 пострадавших из-за атак США - РИА Новости, 19.07.2026
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16:28 19.07.2026
В Иране заявили о более 50 погибших и 517 пострадавших из-за атак США

Минздрав Ирана сообщил о 517 раненых и более чем 50 погибших из-за атак США

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 человек погибли и 517 человек получили ранения в результате ударов США по Ирану.
  • Среди пострадавших — 35 женщин и 19 лиц моложе 18 лет, среди погибших — пять женщин и двое детей.
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Более 50 человек погибли и 517 человек получили ранения в результате ударов США по Ирану, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Днем ранее он сообщал о 50 погибших и более 500 пострадавших.
«

"К 7 утра (6.30 мск) 19 июля в результате воздушных ударов США 517 человек получили ранения, более 50 погибли. Среди пострадавших 35 женщин и 19 лиц моложе 18 лет, среди погибших - пять женщин и два мученика, не достигших 18 лет", - написал Керманпур в соцсети X.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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