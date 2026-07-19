Бендер-Аббас в Иране оказался практически изолирован из-за ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США.
- Изолирование портового города Бендер-Аббас от остального Ирана, по мнению действующих американских властей, может вынудить Иран открыть Ормузский пролив.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета Telegraph.
Издание напоминает, что в течение недели американские силы активно наносили удары по этому южному иранскому городу.
"В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован", - пишет издание.
Согласно информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железные дороги, связывающие этот город с другими частями страны, оказались разбиты.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.