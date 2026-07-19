Бендер-Аббас в Иране оказался практически изолирован из-за ударов США

Удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. Архивное фото

Удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране

© CENTCOM/X Удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США.

Изолирование портового города Бендер-Аббас от остального Ирана, по мнению действующих американских властей, может вынудить Иран открыть Ормузский пролив.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета Telegraph

Издание напоминает, что в течение недели американские силы активно наносили удары по этому южному иранскому городу.

"В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован", - пишет издание.

Согласно информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железные дороги, связывающие этот город с другими частями страны, оказались разбиты.

Бывший чиновник Пентагона заявил газете, что действующие американские власти все больше убеждены в том, что изолирование этого портового города от остального Ирана позволит вынудить страну открыть Ормузский пролив.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.