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Бендер-Аббас в Иране оказался практически изолирован из-за ударов США - РИА Новости, 19.07.2026
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05:13 19.07.2026
Бендер-Аббас в Иране оказался практически изолирован из-за ударов США

Город Бендер-Аббас на юге Ирана практически изолирован из-за ударов США

© CENTCOM/XУдар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране
Удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© CENTCOM/X
Удар по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США.
  • Изолирование портового города Бендер-Аббас от остального Ирана, по мнению действующих американских властей, может вынудить Иран открыть Ормузский пролив.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета Telegraph.
Издание напоминает, что в течение недели американские силы активно наносили удары по этому южному иранскому городу.
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"В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован", - пишет издание.
Согласно информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железные дороги, связывающие этот город с другими частями страны, оказались разбиты.
Бывший чиновник Пентагона заявил газете, что действующие американские власти все больше убеждены в том, что изолирование этого портового города от остального Ирана позволит вынудить страну открыть Ормузский пролив.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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