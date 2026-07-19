В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана прогремели взрывы, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.
- Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Несколько взрывов были слышны в Бендер-Аббасе и (на острове - ред.) Кешм в Иране", - говорится в публикации агентства.