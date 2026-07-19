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В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2026
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03:38 19.07.2026 (обновлено: 03:42 19.07.2026)
В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

В Бендер-Аббасе на юге Ирана и на острове Кешм прогремели взрывы

© AP Photo / ISNA/Davoud GhahrdarТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана прогремели взрывы, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.
  • Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
"Несколько взрывов были слышны в Бендер-Аббасе и (на острове - ред.) Кешм в Иране", - говорится в публикации агентства.
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