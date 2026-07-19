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США нанесли удар по городу Хаджиабад в Иране - РИА Новости, 19.07.2026
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02:22 19.07.2026 (обновлено: 02:29 19.07.2026)
США нанесли удар по городу Хаджиабад в Иране

Американские военные нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана.
  • Удар был нанесен в 02:10 по местному времени.
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Военные США нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана, сообщила администрация иранской провинции Хормозган.
"В 02.10 (01.40 мск - ред.) американские военные нанесли удар в районе города Хаджиабад", - говорится в заявлении администрации, которое цитирует иранское агентство Fars.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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