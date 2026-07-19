США нанесли удар по городу Хаджиабад в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана.
- Удар был нанесен в 02:10 по местному времени.
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Военные США нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана, сообщила администрация иранской провинции Хормозган.
"В 02.10 (01.40 мск - ред.) американские военные нанесли удар в районе города Хаджиабад", - говорится в заявлении администрации, которое цитирует иранское агентство Fars.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.