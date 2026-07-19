Ирак перевозит нефтепродукты через Сирию на грузовиках, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирак использует обширный парк грузовиков для перевозки нефтепродуктов через Сирию в другие страны на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива.

Министр нефти Ирака заявил о планах открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти — через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс.

За несколько месяцев Сирия преодолела путь от полного отсутствия экспорта топлива до реализации более чем четверти всех ближневосточных объемов.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ирак использует обширный парк грузовиков для перевозки нефтепродуктов через Сирию в другие страны на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, утверждает агентство Ирак использует обширный парк грузовиков для перевозки нефтепродуктов через Сирию в другие страны на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, утверждает агентство Блумберг

Ранее министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худаир заявил, что страна планирует открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти - через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс. Он также подчеркнул, что Багдад не должен зависеть от одного экспортного направления через Ормузский пролив, поскольку это не соответствует объему нефтегазовых запасов страны.

"Ирак использует широкий парк грузовиков для перевозки нефтепродуктов через Сирию и перенаправления маршрутов (поставок - ред.) от Ормузского пролива, что быстро превращает его соседа (Сирию - ред.) в ведущий ближневосточный экспортный хаб", - пишет агентство.

Как отмечает Блумберг, всего за несколько месяцев Сирия преодолела путь от полного отсутствия экспорта топлива до реализации более чем четверти всех ближневосточных объемов. Поставки нефтепродуктов, по информации агентства, обеспечиваются тысячами грузовиков.

"Грузы доставляются тысячами грузовиков, путь которых до средиземноморских портов Сирии может занимать около четырех дней", - уточняет Блумберг.