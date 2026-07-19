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СМИ: в Индии 12 человек погибли из-за ливневых паводков - РИА Новости, 19.07.2026
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12:56 19.07.2026 (обновлено: 13:09 19.07.2026)
СМИ: в Индии 12 человек погибли из-за ливневых паводков

Indian Express: в Индии из-за ливневых паводков погибли 12 человек

© Кадр видео из соцсетейПоследствия проливных дождей в штате Джамму и Кашмир, Индия
Последствия проливных дождей в штате Джамму и Кашмир, Индия - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия проливных дождей в штате Джамму и Кашмир, Индия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцать человек погибли в результате ливневых паводков в индийском регионе Джамму и Кашмир.
  • Паводки произошли в округах Раджаури и Пунч и привели к разрушению домов и дорог, а также к подтоплению многих домов и повреждению местной инфраструктуры.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате ливневых паводков в индийском регионе Джамму и Кашмир, сообщает газета Indian Express.
Про данным издания, паводки, вызванные сильными и непрерывными дождями, произошли в округах Раджаури и Пунч.
«
"Двенадцать человек погибли в то время, как... паводки... в Пунче и Раджаури смывали машины и разрушили дома и дороги в воскресенье", - говорится в публикации Indian Express.
Газета уточняет, что многие дома в округах были подтоплены, местная инфраструктура получила повреждения из-за селевых потоков.
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