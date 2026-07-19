СМИ назвали сценарий конца света из-за ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению системы подоходного налогообложения и спровоцировать кризис в большинстве стран.

ИИ угрожает уничтожить целые категории офисной работы, что может нанести серьезный удар по государственным финансам из-за сокращения поступлений от подоходного налога.

Снижение доходов населения и рост государственных расходов могут привести страны к нестабильности и поставить под угрозу устойчивость многих правительств.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению системы подоходного налогообложения, что спровоцирует кризис в большинстве стран, пишет Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению системы подоходного налогообложения, что спровоцирует кризис в большинстве стран, пишет Bloomberg.

"Наиболее вероятный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта может быть связан не с роботами-убийцами или разумными компьютерами. Вместо этого конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, скорее всего, будет вызван снижением поступлений от подоходного налога", — говорится в публикации.

Отмечается, что ИИ угрожает стереть целые категории офисной работы. По мере исчезновения высокооплачиваемых рабочих мест даже сравнительно небольшой рост безработицы может нанести серьезный удар по государственным финансам.