СМИ назвали сценарий конца света из-за ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению системы подоходного налогообложения и спровоцировать кризис в большинстве стран.
- ИИ угрожает уничтожить целые категории офисной работы, что может нанести серьезный удар по государственным финансам из-за сокращения поступлений от подоходного налога.
- Снижение доходов населения и рост государственных расходов могут привести страны к нестабильности и поставить под угрозу устойчивость многих правительств.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению системы подоходного налогообложения, что спровоцирует кризис в большинстве стран, пишет Bloomberg.
"Наиболее вероятный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта может быть связан не с роботами-убийцами или разумными компьютерами. Вместо этого конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, скорее всего, будет вызван снижением поступлений от подоходного налога", — говорится в публикации.
Отмечается, что ИИ угрожает стереть целые категории офисной работы. По мере исчезновения высокооплачиваемых рабочих мест даже сравнительно небольшой рост безработицы может нанести серьезный удар по государственным финансам.
Как пишет Bloomberg, это приведет к снижению доходов населения одновременно с ростом государственных расходов на социальные пособия, переквалификацию работников и обеспечение правопорядка. В результате страны могут погрузиться в десятилетия нестабильности, а это поставит под угрозу устойчивость многих правительств, поскольку значительная часть бюджетных поступлений формируется за счет подоходного налога и отчислений с фонда оплаты труда.