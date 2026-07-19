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ОАЭ отправили в сектор Газа пять конвоев с 980 тоннами гумпомощи - РИА Новости, 19.07.2026
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15:18 19.07.2026
ОАЭ отправили в сектор Газа пять конвоев с 980 тоннами гумпомощи

ОАЭ отправили в сектор Газа пять конвоев с 980 тоннами гумпомощи за неделю

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ отправили в сектор Газа пять конвоев с гуманитарной помощью за неделю.
  • В состав гуманитарной помощи вошли продовольствие, материалы для строительства убежищ, медикаменты и медицинское оборудование.
ДУБАЙ, 19 июл - РИА Новости. ОАЭ отправили в сектор Газа пять конвоев с 980 тоннами гуманитарной помощи за неделю, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"На этой неделе в сектор Газа въехали пять конвоев, состоящих из 62 грузовиков с 980 тоннами гуманитарной помощи из ОАЭ", - говорится в сообщении WAM.
В состав доставленной гуманитарной помощи вошло продовольствие, материалы для строительства убежищ, медикаменты и медицинское оборудование. Помощь в сектор Газа была отправлена из эмиратского логистического центра в египетском порту эль-Ариш.
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