Французский адмирал рассказал о просьбе Макрона вести разведку на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон просил французскую авианосную группу вести разведку ситуации на Украине, заявил командующий формированием.
- Задачи авианосца "Шарль де Голль" включали наблюдение за тактическими и оперативными передвижениями сил в зоне конфликта.
- Эти данные передавали для анализа ситуации с целью принятия неких решений.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон просил авианосную группу страны вести разведку ситуации на Украине, заявил газете Journal du Dimanche адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий формированием.
Он пояснил, что авианосец "Шарль де Голль" находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить военных-соотечественников в регионе, но миссия этим не ограничивалась.
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"Он (Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем", — сказал адмирал.
На просьбу объяснить суть задач французский командир ответил, что они состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями сил, присутствующих в зоне конфликта.
По его словам, эти данные передавали для анализа ситуации с целью принятия неких решений.
Ранее в июле издание Parisien писало, что авианосец "Шарль де Голль" уже вернулся в порт приписки во Франции.