В России появится кулинарный словарь русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала о работе над кулинарным словарем русского языка.
- Она предлагает использовать русские названия блюд вместо заимствованных.
- Гастроэксперт считает, что важно возвращать в активное употребление исконно русские наименования.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В ГОСТ "Традиционная русская кухня" готовят включить кулинарный словарь русского языка, сообщила РИА Новости автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
"Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот — по-французски, а у нас — выпускные яйца", — рассказала она.
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Собеседница агентства объяснила, что название в родном языке происходит от способа приготовления — яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду.
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"Сразу представляю, как запестрят заголовки — "странные русские названия". Комичное, смешное и странное слово "скрэмбл" повсюду, это же насилие над речевым аппаратом русских людей. Предлагаю есть на завтрак русскую болтунью. Наш русский язык — это наше достояние. Нужно знать меру и понимать, что некоторые заимствования не имеют аналога в русском языке, и многое нами намеренно и не намеренно забыто", — уверена Шаповалова.
Гастроэксперт рассказала, что она по образованию лингвист и преподаватель английского языка, а чтобы отыскать исконно русские названия блюд, ей приходится проводить целые изыскания. Тем не менее Шаповалова считает это важной работой, которая поможет больше ценить свои корни.
Она также уверена, что русская кухня сейчас должна получить официальный статус культурного нематериального наследия, а для этого необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением.
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