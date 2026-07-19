В России появится кулинарный словарь русского языка

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"Сразу представляю, как запестрят заголовки — "странные русские названия". Комичное, смешное и странное слово "скрэмбл" повсюду, это же насилие над речевым аппаратом русских людей. Предлагаю есть на завтрак русскую болтунью. Наш русский язык — это наше достояние. Нужно знать меру и понимать, что некоторые заимствования не имеют аналога в русском языке, и многое нами намеренно и не намеренно забыто", — уверена Шаповалова.