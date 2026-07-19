Рейтинг@Mail.ru
В России появится кулинарный словарь русского языка - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 19.07.2026 (обновлено: 03:54 19.07.2026)
В России появится кулинарный словарь русского языка

Кулинарный словарь русского языка готовится к включению в ГОСТ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Праздничный стол . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала о работе над кулинарным словарем русского языка.
  • Она предлагает использовать русские названия блюд вместо заимствованных.
  • Гастроэксперт считает, что важно возвращать в активное употребление исконно русские наименования.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В ГОСТ "Традиционная русская кухня" готовят включить кулинарный словарь русского языка, сообщила РИА Новости автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
"Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот — по-французски, а у нас — выпускные яйца", — рассказала она.
Блюдо русской кухни - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В ГОСТ на русскую кухню войдет 260 блюд
7 июля, 03:35
Собеседница агентства объяснила, что название в родном языке происходит от способа приготовления — яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду.
«
"Сразу представляю, как запестрят заголовки — "странные русские названия". Комичное, смешное и странное слово "скрэмбл" повсюду, это же насилие над речевым аппаратом русских людей. Предлагаю есть на завтрак русскую болтунью. Наш русский язык — это наше достояние. Нужно знать меру и понимать, что некоторые заимствования не имеют аналога в русском языке, и многое нами намеренно и не намеренно забыто", — уверена Шаповалова.
Гастроэксперт рассказала, что она по образованию лингвист и преподаватель английского языка, а чтобы отыскать исконно русские названия блюд, ей приходится проводить целые изыскания. Тем не менее Шаповалова считает это важной работой, которая поможет больше ценить свои корни.
Она также уверена, что русская кухня сейчас должна получить официальный статус культурного нематериального наследия, а для этого необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением.
Праздник-фестиваль День огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Вкус лета: гид по лучшим гастрофестивалям России
15 июня, 08:00
 
ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала